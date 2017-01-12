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12.01.2017 13:22
5 Комментариев

Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась

Передача Исаакиевского собора церкви в пользование — акт примирения с властью и дань памяти верующим, пострадавшим от красного террора. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Александр Пелин в интервью порталу «Русская народная линия».

«С момента передачи собора в пользование (а не в собственность, подчеркиваю) епархии, может быть, наступит тот акт примирения, который необходим в связи со столетием событий января-февраля 2017 года, – сказал Пелин в интервью, опубликованном 12 января. – Возвращение собора — дань памяти сотен тысяч верующих петербуржцев, замученных в годы красного террора».

Также священник отметил, что в рамках закона о передаче имущества Церкви, принятого в 2009 году, не предусмотрено возможности ответить религиозной организации отказом на просьбу вернуть тот или иной объект.

«Поэтому, когда власти Санкт-Петербурга в сентябре 2015 года дали отрицательный ответ на просьбу о передаче собора, это было нарушением законодательства, – заметил протоиерей. – Но митрополит и руководство епархии не стали обращаться в суд, а начали молиться».

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что изменил свое решение и согласовал передачу РПЦ Исаакиевского собора. Ранее о том, что до 2017 года храм планируют передать митрополии, сообщала «Фонтанка».


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комментарии пользователей (5)
Яната
12 января 2017 г. 14:01
От этого их лицемерия просто тошнит! Пастыри, вы ещё не поняли, что всё больше и больше людей отворачиваются от РПЦ?
Ex-Cop
12 января 2017 г. 14:01
werius: Вот что крест животворящий делает.
werius
12 января 2017 г. 13:52
Намолили.
Алешка
12 января 2017 г. 13:45
pavel-spb: Губер здесь вообще не причем.
pavel-spb
12 января 2017 г. 13:40
Позор. Культурную столицу хотят превратить в город не в светский город, а погрузить в средневековье. И Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви. И губрнатор Культурный столицы должен быть не верующий приезжий фанатик, раздающий народное достояние на право и налево, а ПЕТЕРБУЖЕЦ.
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