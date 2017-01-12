Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась

Передача Исаакиевского собора церкви в пользование — акт примирения с властью и дань памяти верующим, пострадавшим от красного террора. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Александр Пелин в интервью порталу «Русская народная линия».

«С момента передачи собора в пользование (а не в собственность, подчеркиваю) епархии, может быть, наступит тот акт примирения, который необходим в связи со столетием событий января-февраля 2017 года, – сказал Пелин в интервью, опубликованном 12 января. – Возвращение собора — дань памяти сотен тысяч верующих петербуржцев, замученных в годы красного террора».

Также священник отметил, что в рамках закона о передаче имущества Церкви, принятого в 2009 году, не предусмотрено возможности ответить религиозной организации отказом на просьбу вернуть тот или иной объект.

«Поэтому, когда власти Санкт-Петербурга в сентябре 2015 года дали отрицательный ответ на просьбу о передаче собора, это было нарушением законодательства, – заметил протоиерей. – Но митрополит и руководство епархии не стали обращаться в суд, а начали молиться».

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что изменил свое решение и согласовал передачу РПЦ Исаакиевского собора. Ранее о том, что до 2017 года храм планируют передать митрополии, сообщала «Фонтанка».