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12.01.2017 13:18

ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года

Проблемная стройка в Петергофе близится к завершению. Новый инвестор ООО «Гарант-Держава», финансирующий достройку ЖК «Династия» от ООО «Адмирал», уже перевел первую часть денег на счет банка, последний транш ожидается 27 января. Комплекс на Фабричной улице, 15, должны были сдать еще осенью 2014 года, однако из-за финансовых проблем застройщика разрешение на ввод будет получено только к июню 2017 года.

Дольщики «Династии» встретились с представителем «Гарант-Державы» 11 января, сообщает комитет по строительству Смольного.

«На встрече представитель инвестора сообщил, что дополнительных платежей, а также пеней, штрафов по приостановленным ипотечным и прочим выплатам с дольщиков взиматься не будет. Инвестор берет на себя обеспечение охраны объекта, до этого данным вопросом занимались участники долевого строительства», – говорится в сообщении комитета.

Инвестору поручили создать центр для дольщиков и к следующей встрече, которая состоится в феврале, предоставить все необходимые им контакты, а также представить генерального подрядчика, который выйдет на строительную площадку после 27 января, когда на счет ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поступит вся необходимая сумма.

На собрании также была озвучена дата рассмотрения дела о банкротстве застройщика ООО «Адмирал», который должен был сдать дом еще в IV квартале 2014 года. Суд рассмотрит дело 29 марта. Напомним, 5 октября 2016 года в отношении ООО «Адмирал» арбитражным судом Петербурга и Ленобласти введена процедура наблюдения.


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