Минобороны опровергло информацию об усилении группировки РФ в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения американских СМИ о якобы усилении группировки России в Сирии.

Ранее американский телеканал FoxNews сообщил о якобы «увеличении военного присутствия России в Сирии».

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Министерством обороны Российской Федерации реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск (сил) в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.

Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам.

«Кстати, Foxnews, как и практически все мировые СМИ, сообщал об этом в своих новостях», — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Как добавил Конашенков, на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, а в ближайшее время с территории Сирии «спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава».