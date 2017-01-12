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12.01.2017 13:25

В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов

Впервые в России 12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал проект по обучению подопечных психоневрологических интернатов, ставших совершеннолетними.

Проект разработан по инициативе Психоневрологического интерната №3 (ПНИ-3) при поддержке городских комитетов по социальной политике и по образованию.

Как сообщили в комитете по соцполитике, 12 подопечных (в том числе пять инвалидов-колясочников) ПНИ-3 стали учащимися школы № 439 Петродворцового района, однако, для максимально комфортной организации учебного процесса они будут обучаться на базе интерната, в специально оборудованных классах.

«Многие наши проживающие имеют возможность получения специальности на базе Профессионально-реабилитационного лицея, но для этого необходимо базовое образование. Получается, что некоторые наши проживающие, которые успешно прошли медико-педагогическую коррекцию в нашем учреждении и хотят улучшить качество своей жизни (получить специальность, устроиться на работу и т.д.), не имеют необходимого образования. Мы обратились в РОНО Петродворцового района для решения этой проблемы, но законодательство не предусматривает обучение молодых инвалидов после 18 лет. Благодаря комитету по образованию, который обратил внимание на эту проблему и нашел возможность организовать обучение на базе нашего интерната, мы смогли осуществить мечту наших проживающих. Ребята стали учащимися 8 класса школы 8 вида», – рассказала директор ПНИ-3 Наталья Зелинская.


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