Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год

Компания «Оптима», дочка московского ЗАО «Киевская площадь», в течение 5 лет возведет на проспекте Славы в Петербурге торгово-развлекательный центр с океанариумом, сообщает смольнинский комитет по инвестициям. Правительство признало инвестора стратегическим.

Здание возведут на газоне парка Интернационалистов, в створе Пражской улицы. Формально участок в 3,6 га не является зеленой зоной. «Оптима» готова вложить в проект 15 млрд рублей.

Центр включит океанариум площадью 15 тысяч кв. м, центр морской биологии (9,2 тысячи кв. м) и зону экстремального спорта (10 тысяч кв. м). Также в нем заработают магазины, кинотеатр и фуд-корт.

В океанариуме одновременно смогут находиться 750 человек, а пропускная способность площадки для экстремального спорта составит до 15 000 человек в сутки, сообщает комитет по инвестициям.

Проект океанариума был анонсирован комитетом в 2013 году. Изначально предполагалось, что площадь здания составит менее 10 тысяч кв. м, в его строительство вложат 3,5 млрд рублей. Открыть комплекс планировалось в 2017-м.