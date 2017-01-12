Сетевой чиновник: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях

12.01.2017 13:03

Фото: Сергей Коньков / ДП

От сотрудников аппарата ГосДумы потребовали декларировать "общедоступную информацию", которую они размещают в интернете. Такое развитие получила инициатива об ужесточении контроля за активностью чиновников в социальных сетях. В эфире внимательно изучили аккаунты госслужащих и обсудили с ними эту тему.