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12.01.2017 13:03
Сетевой чиновник: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях
От сотрудников аппарата ГосДумы потребовали декларировать "общедоступную информацию", которую они размещают в интернете. Такое развитие получила инициатива об ужесточении контроля за активностью чиновников в социальных сетях. В эфире внимательно изучили аккаунты госслужащих и обсудили с ними эту тему.
Госслужащим придется отчитываться о своей деятельности в социальных сетях. Форма этой отчетности была утверждена правительством 28 декабря 2016 года. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] изучили страницы некоторых чиновников и поговорили с их владельцами о том, как сильно теперь изменится их сетевая активность:
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