Дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы, передано в суд

В Санкт-Петербурге передано в суд дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы. В деле, которое ГСУ расследовало три года, помимо семи обвиняемых в «букете» преступлений от разбоя до похищения нашлось место двум адвокатам, пытавшимся подкупить свидетеля, и сбежавшим за границу потерпевшим.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, расследование дела этнической группы, которая в течение десяти лет терроризировала торговцев Софийской овощебазы, завершено. Новруз Мамедов, Эльвин Ахмедов, Исраил Ибадуллаев, Мубариз Мамедов, Эльдар Гасымов, Садиг Керимов и Рагим Мирзоев обвиняются в серии преступлений: разбое, вымогательстве, похищении человека, умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью.

Группу задержали совместными усилиями ГСУ и оперативников полицейского главка летом 2015 года. По версии следствия, обвиняемые, возглавляемые Новрузом Мамедовым, специализировались на совершении преступлений в отношении своих земляков, торговавших на Софийской овощебазе. С августа 2003 года по лето 2012 года злоумышленники совершили 8 особо тяжких преступлений с общим ущербом в 7 миллионов рублей.

Финалом деятельности группы стало похищение предпринимателя, с которого требовали миллион рублей. Коммерсанта продержали в частном доме в Кировском районе Ленобласти, пока его родные не привезли требуемую сумму.

В ходе следствия, отмечают в ГСУ, обвиняемые оказывали активное противодействие следствию, в результате чего двое потерпевших под влиянием людей из окружения обвиняемых покинули территорию России.

Кроме того, в ходе предварительного расследования были пресечены попытки подкупа двух потерпевших, изъяты 3 500 000 рублей, предназначенных для их подкупа. А в сентябре 2016 года ГСУ совместно с УФСБ задержало двух адвокатов адвокатской палаты Ленинградской области – Егора Гавриленко и Олега Карелова, – которые, по версии следствия, пытались подкупить жертву похищения.

Стоит отметить, что следственные действия по уголовному делу попортили кровь главе областного Водоканала и депутату регионального ЗакСа Саяду Алиеву. Его обыскали по подозрению в содействии на тот момент арестованным членам группы Но подозрения не оправдались.

Уголовное дело расследовалось 21 месяц, его объем составил около 29 томов, допрошено более 50 человек, назначено и проведено около 10 различных экспертиз.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.