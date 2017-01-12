Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что не поддерживает предложение о продлении курильщикам рабочего дня. 12 января чиновник отрицательно ответил на вопрос о том, поддерживает ли Минтруд законопроект.

«Я считаю, что Министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы.

Позже официальный представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом мнений, высказанных федеральными органами исполнительной власти.