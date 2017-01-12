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12.01.2017 12:30

Кабмин: Ожидания по развитию экономики оптимистичные, но сдержанные

Экономика РФ чувствует себя лучше, чем год назад, ожидания правительства на 2017 год сдержанные, но позитивные, заявил журналистам 12 января первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Значительно лучше, чем год назад», — ответил Шувалов на вопрос, как сейчас себя чувствует российская экономика.

«Наши ожидания позитивны, об этом говорит и премьер-министр, и вчера обсуждали это на совещании у президента… Наши ожидания (по планам на 2017 год. — Прим. ред.) сдержанные, но оптимистичные», — добавил он.

 

Источник: РИА Новости


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