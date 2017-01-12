Как Трамп обвинил CNN во лжи
Избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции отказался общаться с журналистами CNN, обвинив канал в распространении фейковых новостей, а также подверг критике портал BuzzFeed.
Часовая пресс-конференция избранного президента США ознаменовалась скандалом – Дональд Трамп резко оборвал журналиста CNN, пытавшегося задать вопрос. Распространяемые каналом новости он назвал "лживыми" и наотрез отказался общаться с сотрудником CNN. Досталось и другим СМИ: