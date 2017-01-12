В США сообщают о наращивании российского военного присутствия в Сирии

Американские чиновники сообщают, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Сирии, несмотря на распоряжение российского президента Владимира Путина об обратном. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

По их данным, Россия развернула еще четыре штурмовика Су-25 на военной базе в Сирии.

"[Русские] говорят, что они отходят, но мы не увидели никаких свидетельств этого. Напротив, мы зафиксировали, что новые [силы] только приходят", — заявил один из источников.

В конце декабря сообщалось, что Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии.