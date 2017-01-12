«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.

Предложение квартир от «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге пополнилось домами в жилых комплексах «Европа Сити», «Калейдоскоп», «Шуваловский» и «Цивилизация».

В Петроградском районе клиенты могут выбрать удобную одно-, двух- или трехкомнатную квартиру площадью от 42,45 до 85,2 кв. м и стоимостью от 130 000 рублей за кв. м в строящемся корпусе № 11 жилого комплекса «Европа Сити». Удобное местоположение, продуманное благоустройство и уникальная архитектура делают объект одним из наиболее востребованных среди проектов бизнес-класса в Санкт-Петербурге.

Интересные варианты жилья сегодня доступны клиентам и в новых домах жилых комплексов комфорт-класса от «Группы ЛСР» в благоустроенных Калининском, Приморском и Невском районах. В корпусе № 2 жилого комплекса «Калейдоскоп» в продаже – одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 35,5 до 75,8 кв. м, а также студии от 29,79 до 31,49 кв. м. В доме № 19 в жилом комплексе «Шуваловский» представлены одно-, двух-, трёх- и четырехкомнатные квартиры, площадью от 34,8 до 100,3 кв. м. Стоимость квадратного метра в домах начинается от 74 000 рублей. Одно- и двухкомнатные квартиры ждут своих покупателей в проекте«Цивилизация». Их площадь варьируется от 37,5 до 71,8 кв. м, а стоимость начинается от 76 000 рублей за кв. м. Все квартиры отличаются продуманными планировками и передаются покупателям с качественной отделкой «под ключ».

Жилые комплексы «Группы ЛСР» – это сбалансированная квартирография, развитая внутренняя и внешняя инфраструктура, привлекательное местоположение в разных районах города и удобное транспортное сообщение.

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