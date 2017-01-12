Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%

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14:02 12.01.2017
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14:01
Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим
13:57
Поезд «Ласточка» Петербург - Новгород перешел в разряд пригородных
13:48
В столичном регионе Финляндии замечены волки
13:45
Петербуржец угрожал соседке топором, а Росгвардии ножом
13:45
За две квартирные аферы петербуржца осудили на пять лет
13:41
В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»
13:40
Власти Ленобласти отменили разрешение на ввод ЖК «Десяткино»
13:34
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
13:30
Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав
13:29
Финляндия вооружит свою армию РЛС контрбатарейной борьбы
13:25
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
13:25
ФК "Тосно" купил ни разу не забившего нападающего
13:24
Казаков согнали на пресс-конференцию о передаче Исаакиевского собора РПЦ
13:22
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
13:22
Вице-губернатор Мокрецов: Если Церковь не выполнит условия, договор о пользовании Исаакием будет расторгнут
13:18
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
13:14
Медведев поручил ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом
13:10
Минобороны опровергло информацию об усилении группировки РФ в Сирии
13:06
Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год
13:03
Сетевой чиновник: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях
13:02
Суд подтвердил незаконность контракта Смольного на 3,3 млн рублей
12:58
Дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы, передано в суд
12:50
Пресс-конференция в епархии: как будут передавать Исаакиевский собор РПЦ
12:44
Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам
12:38
Офис первой леди США превратится в управление первой семьи
12:30
Кабмин: Ожидания по развитию экономики оптимистичные, но сдержанные
12:24
Летний дворец Петра I после реставрации стал белым
12:17
В США сообщают о наращивании российского военного присутствия в Сирии
12:14
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
12:02
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
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В Ленобласти в июне повысится стоимость водки
11:50
На Просвещения машину разбил рекламный щит
11:50
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11:47
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11:43
«Газель» с колбасой угнали во Фрунзенском районе
11:40
В ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих
11:39
Глава транспортного МВД объявил, кто не будет начальником его ведомства по СЗФО
11:34
От сотрудников Думы начали требовать отчетов о постах в соцсетях
11:28
Собянин предложил лишить бизнес права оспаривать цену выкупа помещений
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12.01.2017 12:02

Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%

Маржинальная прибыль Северо-Западного банка Сбербанка до налогообложения по итогам 2016 года, по предварительным прогнозам, составила 54 млрд рублей, что на 14% выше итогов 2015 года.

«Устойчивый рост всех показателей банка, ключевым из которых является прибыль, стал возможен благодаря совместной и слаженной работе всей нашей команды, – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков. – В динамике за последние три года прибыль выросла на 46%. Повышая свою результативность, мы увеличиваем вклад банка в развитие экономики региона».

 

 


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ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты

По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
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10.01.2017 15:58

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
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Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24
Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»
Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
ПАО «Сбербанк России»
27.12.2016 11:55
На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза
После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера
ПАО «Сбербанк России»
26.12.2016 13:58
Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
Северо-Западный банк Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 1 ноября по 31 января проводят акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Сбербанк
23.12.2016 11:39
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года
ГК Эталон
23.12.2016 10:49
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»
21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
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