Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%

Маржинальная прибыль Северо-Западного банка Сбербанка до налогообложения по итогам 2016 года, по предварительным прогнозам, составила 54 млрд рублей, что на 14% выше итогов 2015 года.

«Устойчивый рост всех показателей банка, ключевым из которых является прибыль, стал возможен благодаря совместной и слаженной работе всей нашей команды, – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков. – В динамике за последние три года прибыль выросла на 46%. Повышая свою результативность, мы увеличиваем вклад банка в развитие экономики региона».