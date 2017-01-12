Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4

Куйбышевский районный суд обязал Госстройнадзор приостановить выдачу разрешения на строительство торгово-офисного центра на месте дворовых флигелей здания на Восстания, 4. Об этом сообщают активисты петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК).

Градозащитники и местные жители подали иск комитету по охране памятников (КГИОП) в декабре 2016-го. Они оспаривают выводы техэкспертизы, признавшие флигели аварийными, и согласование КГИОП о соответствии проекта зонам охраны. 9 января суд удовлетворил их ходатайство о приостановке выдачи разрешения на стройку, рассказала член ВООПИиК Анна Капитонова.

По мнению градозащитников, данные техэкспертизы могли быть сфальсифицированы. Они заказали собственное обследование и обнаружили, что прочность кирпичной кладки была занижена, а показатели физического износа и крены здания – завышены, говорят активисты. Компания «Бэскит», обследовавшая дом, эти претензии опровергает.

В декабре в рамках еще одного разбирательства суд запретил КГИОП утверждать проект реконструкции лицевого корпуса, выходящего на улицу Восстания. Иск также подали градозащитники и местные жители.

Впрочем, и сам инвестор проекта, «Фремад-отель», судится с Госстройнадзором. Он подал в Арбитражный суд иск с требованием выдать ему разрешение на строительство. Компания планирует разобрать лицевое здание за исключением фасадов и фундаментов и снести внутридворовые корпуса. Они пошли трещинами из-за строительства «Стокманна». На месте флигелей предложено возвести 6-этажные здания с подземной парковкой.