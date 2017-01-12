Двоих петербуржцев избили и ограбили на выходе из квартиры подруги на Московском

На двух жителей Петербурга напали неизвестные прямо на пороге квартиры на Московском проспекте, в которой они гостили. Мужчины и хозяйка жилья лишились имущества на 260 тысяч рублей. Кроме того, гостям петербурженки пришлось посетить больницу. Один из подозреваемых в разбойном нападении задержан.

Подробности дерзкого нападения сообщает пресс-служба петербургского главка. Двое мужчин, 31 и 29 лет, вечером 10 января пришли в гости к своей подруге в 151-й дом по Московскому проспекту. Около двух часов ночи 11 января они уже собрались разъезжаться по домам, но на пороге их встретили несколько человек с ножом, которые настояли на продолжении вечера. Мужчин силой затолкнули обратно в квартиру, где пригрозили холодным оружием, а после избили бейсбольными битами.

Из квартиры налетчики вынесли 40 тысяч рублей и два дорогих смартфона, принадлежащие потерпевшим, и фотоаппаратуру хозяйки жилья. Общая сумма похищенного оценивается в 260 тысяч рублей.

Обоим мужчинам пришлось обратиться за медицинской помощью. Одного из них медики отпустили домой, а второму пришлось задержаться в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Хозяйка квартиры к врачам не обращалась.

Полиции удалось оперативно задержать одного подозреваемого в Адмиралтейском районе. Остальные соучастники разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.