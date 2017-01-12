«Газель» с колбасой угнали во Фрунзенском районе

Полиция Петербурга разыскивает похитителей грузовой «Газели» во Фрунзенском районе, в кузове которой находились холодильники с колбасой и оборудование с выставок. Общая сумма ущерба оценивается в 1,4 млн рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, автомобиль был угнан от дома 34, корпус 16, по Дунайскому проспекту ночью 11 января. С сообщением о краже в полицию обратился водитель оптовой компании. В кузове припаркованной машины стояли холодильники с колбасными изделиями и выставочное оборудование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленников разыскивают.