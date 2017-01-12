Глава транспортного МВД объявил, кто не будет начальником его ведомства по СЗФО. Кто будет, узнала «Фонтанка».

По информации «Фонтанки», 11 января 2017 года в Петербург на похороны умершего 8 января начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО, Сергея Кострыкина прибыл начальник Главного управления на транспорте МВД РФ, генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров. В 10 часов утра, 11 января он собрал в актовом зале Главка транспортной полиции по СЗФО на Ярославской, 4, руководителей Северо-Западного ведомства. В присутствии своего заместителя, генерал-майора Александра Бревнова начальник всей службы, в частности, сделал редкое для силовых систем кадровое заявление.

Генерал-лейтенант Шаробаров не только уведомил подчиненных, что системные решения, принятые бывшим начальником, Сергеем Кострыкиным, не подлежат пересмотру, но и заявил, что новым начальником Управления на транспорте по СЗФО будет назначен человек из федерального резерва службы. Также наши собеседники, присутствующие на этом совещании, рассказали «Фонтанке», что Дмитрий Шаробаров бросил фразу: «Никто из присутствующих сотрудников регионального УТ не рассматривается на должность начальника». Фактически это означает, что исполняющий обязанности начальника на транспорте МВД по СЗФО, полковник Дмитрий Курсанов не будет назначен на эту должность.

Таким образом, генерал-лейтенант Шаробаров вынужден был внести ясность, так как после трагедии с Сергеем Кострыкиным по Управлению начали ходить противоречивые слухи о кадровых переменах.

Как ранее писала «Фонтанка», после смерти Сергея Кострыкина 8 января, 9 января временно руководить Северо-Западным ведомством стал начальник полиции Курсанов, вышедший на службу после продолжительной болезни. После совещания высокопоставленные сотрудники уехали на панихиду, которая, как известно, состоялась в 12 часов в Софийском соборе Пушкина.

Что касается главной интриги в текущей истории Управления на транспорте МВД по СЗФО, то, как стало известно «Фонтанке», в Москве говорят о двух креатурах на этот пост. Это заместитель Главного управления на транспорте МВД РФ, генерал-майор Александр Бревнов, который до ухода в столицу работал в правоохранительных органах Петербурга и до сих пор приезжает в свой загородный дом в Кировский район Ленобласти, а также начальник Забайкальского линейного управления МВД на транспорте, полковник Евгений Стасишин, который служил замначальника полиции Северо-Западного УТ.