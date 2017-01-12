В ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В результате спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погибли два военнослужащих 141 СМП «Север» имени Героя России А.А. Кадырова 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа. Один из них, Хамзат Хашумов, от полученных ранений скончался на месте, второй, Бекхан Хутаев, скончался после доставления в больницу Курчалоевского района», — сообщил источник.