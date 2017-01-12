Собянин предложил лишить бизнес права оспаривать цену выкупа помещений

Малый и средний бизнес не должен оспаривать в суде цену, которую назначил город за выкуп помещения. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин премьер-министру России Дмитрию Медведеву, сообщает газета «Ведомости». Столичный градоначальник написал письмо премьеру в ноябре 2016 года, но об этом стало известно 12 января. Издание отмечает, что подлинность письма подтвердил представитель Собянина.

Кроме того, отмечает издание, к письму был приложен проект, который предлагает изменения в закон об отчуждении недвижимости, которую арендуют малые и средние предприниматели. Речь идет о Федеральном законе № 159, который с 2008 года дает право предпринимателям выкупать у региональных и местных властей России арендуемое у них имущество. По данному закону, бизнесмены также обладают преимуществом выкупа в том случае, если власти решают продать свою недвижимость. В том случае, если предпринимателям не будет подходить цена, они могут оспорить ее в суде.

Как написал Собянин Медведеву, Арбитражный суд Москвы соглашается с ценами на недвижимость, которую определяют эксперты. Мэр отметил, что предоставляются «некачественные отчеты» оценщиков, в которых выкупная цена указана на 40% ниже рыночной. В результате Москва недополучила около 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель департамента городского имущества Москвы.

По мнению Собянина, это нарушает право города как равного участника гражданского процесса. Мэр предложил продавать недвижимость по рыночной цене. В том случае, если она не устроит бизнесмена, то тогда недвижимость следует выставлять на аукцион, предложил мэр.