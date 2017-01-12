Amazon попросил зарегистрировать в России бренд своего сервиса Dash

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon подал заявку на регистрацию в России товарного знака Dash — инновационной кнопки, позволяющей автоматически заказывать товары с ресурса компании, говорится в материалах Роспатента. Заявка поступила 9 января 2017 года и сейчас находится на рассмотрении.

Dash — небольшое устройство в виде кнопки, которое Amazon выпускает вместе с партнерами. Обычно это компании из FMCG-сектора, которые производят продукты массового потребления: стиральные порошки (Tide), напитки (Coca-Cola), ароматизаторы для ванн (Glade), жидкости для посудомоечных машин (Finish). Как правило, это те продукты, которыми потребители пользуются постоянно, из-за чего регулярно пополняются клиентами. В Amazon рассчитывают, что устройство позволит упростить заказ новых товаров: Dash связан с аккаунтом пользователя интернет-ретейлера с помощью Wi-Fi. Например, для пополнения запасов порошка достаточно нажать на кнопку с логотипом Tide, после чего будет оформлен заказ, и через некоторое время посылка с продуктом отправится на указанный ранее в профиле адрес. Предполагается, что в будущем Dash позволит пополнять запасы закончившихся товаров автоматически, без участия человека. Таким образом, Amazon рассчитывает стать игроком рынка «интернета вещей» (концепция подключенных к интернету различных устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом).

Пока Dash доступен в четырех странах для владельцев аккаунтов Amazon Prime (специальный сервис для лояльных пользователей интернет-ретейлера) — в США, Великобритании, Германии и Австрии. Стоимость устройства начинается от $ 5. Информации о возможном запуске в России нет. «Мы не комментируем возможность запуска продуктов в каких-либо странах и сроки», — заявил РБК представитель европейской пресс-службы Amazon (в России официального представительства у компании нет).

Впервые Amazon представил продукт Dash в марте 2015 года. Сейчас кнопка позволяет заказывать товары от более 150 брендов. Ретейлер не раскрывает, оказался ли проект успешным. Глава Amazon Dash Дэниел Рауш лишь заявлял, что за первые три месяца 2016 года продажи устройства выросли на 75%, не уточняя конкретных показателей.