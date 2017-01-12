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12.01.2017 11:15

Топилин заявил о необходимости сблизить МРОТ и прожиточный минимум к осени

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо сблизить с прожиточным минимумом к осени этого года во всех регионах России. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной… Другого выхода у нас не существует», — сказал Топилин в ходе Гайдаровского форума.

По его мнению, в настоящее время можно решить этот вопрос при поддержке Госдумы.

В декабре правительство понизило прожиточный минимум по итогам третьего квартала 2016 года.

Источник: "Газета.ру"


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