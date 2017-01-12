На Гашека у женщины вырвали из рук 180 тысяч

У петербурженки во Фрунзенском районе из рук вырвали 180 тысяч рублей.

На девушку напали в половину шестого вечера 11 января возле дома 9 на улице Ярослава Гашека. Неизвестный мужчина вырвал из рук 30-летней сотрудницы одной из городских турфирм пакет, в котором лежали документы и 180 тысяч рублей.

Злоумышленник подскочил к женщине и вырвал пакет с деньгами, который она держала в руках. После этого он быстро сел в черную «Мазду», за рулем которой его ждал подельник, и скрылся.