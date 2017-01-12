Число банкротов среди россиян в конце 2016 года выросло на четверть

В октябре-декабре 2016 года число физических лиц, признанных судами банкротами, выросло по сравнению с третьим кварталом более чем на 27% – с 5392 человек до 6875 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Всего в 2016 году суды России признали банкротами 22 тыс. 669 человек, при этом с каждым кварталом число банкротов увеличивалось, а доля лиц, в отношении которых было принято решение о реструктуризации долгов, – уменьшалась.

«За все время существования института банкротств физлиц план реструктуризации долгов был утвержден лишь для нескольких десятков граждан, поэтому можно предположить, что склонность судов принимать решения о реализации имущества, минуя реабилитацию, будет сохраняться», – сообщил «Интерфаксу» руководитель ЕФРСБ Алексей Юхнин.

С 1 января 2017 года пошлина при подаче физическими лицами в суд заявления о банкротстве уменьшена в 20 раз – с 6 тыс. руб. до 300 руб.

Что касается корпоративных банкротств, то их число в октябре-декабре 2016 года выросло по сравнению с третьим кварталом на 13% – до 3380 случаев. При этом всего за 2016 год обанкротились 12 тыс. 604 компании, что на 14% меньше, чем в 2015 году.