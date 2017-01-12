На Большеохтинском проспекте из окна выпал мужчина

В Красногвардейском районе Петербурга насмерть разбился выпавший из окна молодой человек. Полиция проводит проверку.

О происшествии 12 января «Фонтанке» сообщили читатели. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информацию подтвердили.

Заявка поступила правоохранительным органам в 8.14 утра. Молодой человек 1992 года рождения упал из окна дома 16, корпус 2, по Большеохтинскому проспекту.

Все обстоятельства происшествия, в том числе информация о высоте, с которой упал погибший, выясняются.