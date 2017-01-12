В Петербурге прохожих приговорили за кражу уличной скамейки

В Петербурге вынесен обвинительный приговор двум прохожим, утащившим уличную скамейку. Они получили условные сроки.

Как сообщили «Фонтанке» в Петродворцовом суде Петербурга, граждане Малышев и Казаков в сентябре 2016 года вступили в преступный сговор на кражу скамейки «уличный диван» стоимостью 24 156 рублей.

«Воспользовавшись отсутствием свидетелей, тайно ее похитили», – уточнили в суде.

«Диван» оказался тяжелым. Малышев и Казаков были застигнуты с объектом преступного посягательства. Вину было отрицать глупо, они согласились на особый порядок судебного разбирательства.

«Казаков приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно, Малышев – к году условно. Обоим назначен испытательный срок по одному году», – добавили в Петродворцовом суде.