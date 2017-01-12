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12.01.2017 10:26
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Чемпионам по парагребле нужна помощь

Петербургским спортсменам с инвалидностью, бронзовым призерам Чемпионата Мира-2016 Валентине Жагот и Евгению Борисову необходима помощь для оплаты поездки на Чемпионат Европы по гребле indoor (гребля на концептах), который пройдет в феврале во Франции. Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать 47 020 рублей.
Чемпионам по парагребле нужна помощь

Со 2 по 5 февраля 2017 года в Париже пройдет Чемпионат Европы по indoorrowing. Соревнования отличаются от классической академической гребли тем, что проводятся не на открытой воде, а в помещении на специальных тренажерах, имитирующих греблю в лодке.

Такие состязания позволяют атлетам совершенствовать свой технический уровень, ведь отсутствуют ветер, волны и другие факторы, осложняющие движение. Но, к сожалению, турниры по гребле indoor в России пока проводят только среди здоровых спортсменов, в паралимпийском спорте её еще не признали официально, поэтому средства на поездку из бюджета не могут быть выделены.

Единственная для наших гребцов возможность оценить свои силы, побороться с сильными соперниками – выезжать на международные старты. В прошлом году во время Чемпионата Европы, где в отдельной категории выступали спортсмены с инвалидностью, участница Паралимпиады-2008 петербурженка Валентина Жагот заняла первое место. В этом году вместе с Валентиной представлять Северную столицу будет Евгений Борисов, который занимается парагреблей лишь два года, но успел получить звание кандидата в матера спорта и стать обладателем Кубка России.

Спортсмены уже прошли регистрацию на соревнования, но для оплаты перелета (24 400 рублей), проживания (9600 рублей), питания (7440 рублей), стартового взноса для участия (40 евро) и трансфера (50 евро) им необходимо 47 020 рублей. Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит вашей помощи. Сделать пожертвование можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

В сентябре 2016 года эти спортсмены в паре уже завоевали бронзу Чемпионата Мира по академической парагребле. И мы верим, что они снова смогут порадовать своих болельщиков новыми медалями. Вместе мы победим!


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