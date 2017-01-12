В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village

2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди.

Четыре малоэтажных корпуса уже обрели яркие цветные фасады. Установлены стеклопакеты. Завершена стяжка полов внутри зданий. Все готово к внутренней отделке. Сейчас ведется остекление балконов. На объекте уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Пробурены 3 артезианские скважины. Ведутся внутренние инженерные работы. Началось строительство второй очереди жилого комплекса.

2017 год станет для застройщика и будущих жителей ЖК «Елки Вилладж» очень важным. В конце марта планируют сдать первую очередь. Ключи от своих уютных квартир дольщики загородного комплекса получат уже летом. Будет вестись строительство второй очереди. Все желающие смогут приобретать квартиры в восьмиэтажном здании в течение всего года.

ЖК “Елки Вилладж” начало строительства

2017 год обещает для застройщика ЖК Yolkki Village быть не менее удачным и интересным, чем предыдущий и открыть новые перспективы для развития и процветания.