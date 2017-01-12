Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

12.01.2017 10:21

В этот день 12 января 1899 г. по новому стилю была торжественно открыта телефонная линия между Петербургом и Москвой. Это была самая длинная на тот момент телефонная линия в мире (более 600 вёрст) и об этом событии сообщали все мировые СМИ. О том, как технический прогресс менял Россию рассказывает Константин Ранкс.

12 января. В этот день 1899 года по новому стилю была торжественно открыта телефонная линия между Санкт-Петербургом и Москвой. Это была самая длинная на тот момент телефонная линия в мире, и об этом событии сообщали мировые телеграфные агентства и писали газеты.

Строительство телефонной линии было сопряжено с научно-технической интригой. Дело в том, что было два варианта прокладки воздушной телефонной связи — вдоль шоссе, или же вдоль железной дороги. Железная дорога была на 70 верст короче, чем шоссе, и это сулило немалую выгоду в строительстве и содержании, но было одно сомнение – к тому времени вдоль железной дороги уже стояли столбы телеграфа, и многие инженеры полагали, что телеграф будет наводить помехи на телефонную связь.

Пришлось даже пойти на эксперименты в реальном масштабе — была взята существующая телеграфная линия, где установили телефонные провода. Когда линия была заземлена, то в ней действительно были слышны сильные шумы. Но когда была проложена нормальная электрическая цепь, с двумя проводами — шумы исчезли. Решение было принято — протягивать телефонные провода на отдельных столбах вдоль железной дороги.

Это строительство, как следует из архивных документов велось на удивление аккуратно и согласно нормативам — например, столбы были только из деревьев зимней рубки, а стало быть — сухие, и хорошо просмоленные. Все прочие материалы поступали в срок и проверка отмечала их высокое качество.

Линия так же была известным шагом к демократизации общества — особо отмечалось что доступ к телефонной связи будет иметь любой, кто может оплатить переговоры. То есть это был чисто коммерческий подход, а не сословный. Сейчас кажется что это так и должно быть — но 117 лет назад такого однозначного мнения не было. Можно сказать, что технологии связи уже тогда меняли общество сильнее, чем иные другие.

В отличие от транспорта, где на одной и той же дистанции бОльшая цена означала бОльший комфорт и классность путешествия, в области связи бОльшая цена означала лишь бОльшее время разговора. Это был новый мир, новые отношения.

Стоит отметить, что уже тогда инженеры обращали внимание на то, что обширные пространства и огромные дистанции в России здорово замедляли внедрение проводных систем связи, как впрочем — и строительство шоссейных и железных дорог, особенно в сравнении с Европой. Не случайно появление радио в те же годы было встречено с удивительным восторгом, а вслед за тем — и появление авиации.

Но это — было 12 января 1899 года еще пусть недалёким — но будущим...

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