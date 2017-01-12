Из “Вертепа” на Ланском любителя ню вынимали в наручниках

Стриптиз в баре на Ланском шоссе в Петербурге перепивший посетитель дополнил боем посуды. Разнимать любителя ню и танцовщиц пришлось «Титану» с наручниками.

Как стало известно «Фонтанке», к двум часам ночи 12 января стриптиз-бар «Вертеп Карабаса Барабаса» на Ланском шоссе, 15, полностью оправдывал свое название. Веселье в виде танцующих девушек и услужливых официантов незапланированно дополнил чересчур активный посетитель. Ему казалось, что звон битой посуды и хруст отломанных ножек стола гармонично впишутся в общую картину праздника.

В заведении придерживались иного мнения. Подсчет разлетавшихся тарелок и фужеров совпал с нажатием тревожной кнопки, ведь клиент не унимался. Официанты оставались верны правилам услужливости, а настоящего Карабаса поблизости не нашлось.

На вызов приехала группа охранной фирмы «Титан». Оценила обстановку и поняла, что клиента надо из «Вертепа» вызволять. Тот огрызался своим спасителям, и чрезмерная его активность была погашена звуком защелкнутых на запястьях наручников. «Титан» передал клиента сотрудникам 34-го отдела полиции Приморского района. Ущерб в «Вертепе» подсчитывают.