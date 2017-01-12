На балконе дома на Бухарестской нашли повешенного мужчину
Тело немолодого мужчины нашли на балконе дома во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Как стало известно «Фонтанке», звонок от жителей одного из домов по Бухарестской улице поступил в полицию около половины пятого вечера 11 января. Очевидцы сообщили, что на балконе 16-го этажа видят повешенного мужчину.
Прибывшие на место полицейские сняли тело мужчины (на вид лет 50 – 55). При себе умерший имел только банковскую карту, ключи, коробок спичек.
Проводится проверка.