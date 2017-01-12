На балконе дома на Бухарестской нашли повешенного мужчину

Еще
10:46 12.01.2017
Пришлите свою новость!
10:45
На Большеохтинском проспекте из окна выпал мужчина
10:44
Шторм вызвал перебои с электричеством в Финляндии
10:39
"Квадрат": Петербургские застройщики в кризис строят больше всех
10:33
В Петербурге прохожих приговорили за кражу уличной скамейки
10:27
На Камчатке «скорая» не успела к пациенту из-за водителя иномарки
10:21
Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества
10:15
Из “Вертепа” на Ланском любителя ню вынимали в наручниках
10:03
С девятого этажа дома на Маршала Блюхера сорвался альпинист
09:57
В машине кладбищенского работника в Петербурге нашли гранату и россыпь патронов
09:49
Погиб один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове
09:41
Последний твит Обамы в качестве президента установил рекорд по числу лайков
09:33
В Петербурге доцента вуза Минюста поймали на оставлении места ДТП
09:25
На Кронверкском проспекте горело заведение общепита
09:17
В Финском заливе спасли рыбаков на резиновой лодке
09:09
Два грузовика пропали во время ремонта на Московском шоссе
09:01
Налетчики опустошили витрины ювелирного «585» в Петроградском районе
08:53
В Петербурге раскрыли кражу старинного шлема
08:45
Восьмиклассницу изнасиловали в Красногвардейском районе
08:37
Во ВМедА спасают двух мужчин, попавших в реанимацию после резни на Большом Сампсониевском
08:29
В Купчино младенец получил черепно-мозговую травму после падения из кроватки
08:21
Очевидец: Водитель и пассажир сбежали после ДТП в Стрельне
08:13
ВЦИОМ: Россияне стали меньше беспокоиться по поводу безработицы
08:05
Две квартиры тушили ночью в Петербурге
02:14
Новый фильм Кустурицы с Моникой Беллуччи - в кинотеатрах
02:04
В "Эрарте" откроется сиюминутное кабаре "Глория Транзит"
01:55
«Ла-ла-лэнд» выходит в российский прокат
01:39
«БТК-КЛУБ» расскажет о марионетках и театре теней
01:28
Джеймс Франко сыграет миллионера-чудака
01:16
Бен Аффлек окунет зрителей в мир "сухого закона"
01:02
WADA: только международные федерации вправе отобрать у России какие-либо соревнования
00:40
30 мобильных "Тополей" и "Ярсов" вывели на учения
00:33
Фондовый рынок США закрылся ростом
00:22
Penthouse предложил ФСБ миллион долларов за интимное видео с Трампом
00:03
Дефект трубы на Сикейроса оставил без тепла 28 домов
11/01
В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви
11/01
Эрнест: В Белом доме США все пакуют чемоданы
11/01
В Тбилиси совершено покушение на зятя президента Грузии
11/01
Нефть резко растёт в цене
11/01
Американец Хани Рашид разработает новый тип жилья для моногородов России
11/01
В Вашингтоне горит «Уотергейт»
11/01
Администрация Обамы: Трамп скрывает финансовые связи с Россией
11/01
Минфин хочет поднять цену водки на 15 процентов
11/01
На Синопской, вслед за «Ладожской», заработала перехватывающая парковка
11/01
Мексиканский песо рухнул после выступления Трампа
11/01
У Лесотехнической академии пропадал свет
11/01
СМИ: В ФРГ нашли замену Меркель
11/01
Тиллерсон считает возможным признание США Крыма частью России
11/01
Москва примет первый этап Кубка мира по плаванию 2017 года
11/01
На Бухарестской разбилась редкая иранская машина
11/01
Тиллерсон: Действия США на Ближнем Востоке не достиги своей цели
11/01
"Квадрат.ру": Дефицит складских помещений в Петербурге за год увеличился
11/01
Два пешехода сбиты в Петербурге за час
11/01
Тиллерсон: США защитят балтийские страны от России
11/01
Три человека насмерть отравились стеклоочистителем в Петербурге
11/01
Пожар в доходном доме на Литейном потушили
11/01
Трамп: Перезагрузки не будет
11/01
Казаков отправили на фронт борьбы с нелегальной торговлей в Купчино
11/01
Одиннадцать петербуржцев попали за границу в Новый год через мобильные пункты приставов в Пулково
11/01
Трамп признал участие России в кибератаках на США
11/01
Трамп: Я стану величайшим создателем рабочих мест
11/01
Ливийская пресса сообщает о визите в Тобрук начальника российского Генштаба
11/01
Джордж Лукас собирается построить и открыть свой музей
11/01
Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль
11/01
Контрольно-счетная палата снова пытается засудить «Петербургский метрополитен»
11/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
11/01
Погранслужба Финляндии претензий к крымской серии "82" не имеет
11/01
На Литейном горит доходный дом 19-го века
11/01
S&P направило в Банк России документы для регистрации филиала в России
11/01
В Ленобласти от отравления угарным газом погибли двое мужчин
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
12.01.2017 10:09

На балконе дома на Бухарестской нашли повешенного мужчину

Тело немолодого мужчины нашли на балконе дома во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как стало известно «Фонтанке», звонок от жителей одного из домов по Бухарестской улице поступил в полицию около половины пятого вечера 11 января. Очевидцы сообщили, что на балконе 16-го этажа видят повешенного мужчину.

Прибывшие на место полицейские сняли тело мужчины (на вид лет 50 – 55). При себе умерший имел только банковскую карту, ключи, коробок спичек.

Проводится проверка.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Большеохтинском проспекте из окна выпал мужчина
Шторм вызвал перебои с электричеством в Финляндии
В Петербурге прохожих приговорили за кражу уличной скамейки
Из “Вертепа” на Ланском любителя ню вынимали в наручниках
На балконе дома на Бухарестской нашли повешенного мужчину
С девятого этажа дома на Маршала Блюхера сорвался альпинист
В машине кладбищенского работника в Петербурге нашли гранату и россыпь патронов
Погиб один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове
В Петербурге доцента вуза Минюста поймали на оставлении места ДТП
На Кронверкском проспекте горело заведение общепита
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

фото с сайта twitter.com

На Исаакиевском соборе появился баннер "Не РПЦ"

Стадион дорос до 48

ГУ МЧС по Саратовской области

СК начал проверку по факту взрыва газа в Саратове

Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.