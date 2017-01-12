С девятого этажа дома на Маршала Блюхера сорвался альпинист

В Калининском районе Петербурга с высоты 9-го этажа упал промышленный альпинист. В тяжелом состоянии молодой человек доставлен в больницу. Причиной падения стал плохо завязанный узел.

Молодой человек с травмами головы, груди и таза был доставлен в Елизаветинскую больницу 11 января. Как стало известно «Фонтанке», 25-летний альпинист исправлял некачественное остекление в одной из квартир дома на проспекте Маршала Блюхера. Около двух часов дня он сорвался с высоты. Момент падения заметил припарковавшийся возле дома водитель.

Позже выяснилось, что начальник отдела технического надзора компании, которая сопровождала строительство этого дома, остался недоволен качеством остекления в своей собственной квартире на 9-м этаже. По словам мужчины, из окна дуло, и он пожаловался в фирму, которая занималась остеклением. Оттуда прислали двух альпинистов. Одного из них якобы и подвел узел на веревке, привязанной к решетке на крыше дома. Молодой человек сорвался. Сейчас он находится в реанимации.