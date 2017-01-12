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12.01.2017 09:57

В машине кладбищенского работника в Петербурге нашли гранату и россыпь патронов

Живущий на кладбище в Сертолово  разнорабочий задержан по подозрению в грабеже. Помимо того, в его машине на Комендантском проспекте в Петербурге нашли небольшой схрон боеприпасов.

Как стало известно «Фонтанке», 38-летнего разнорабочего Сертоловского кладбища, где он и живет, задержали 11 января около двух ночи. Мужчина, по предварительной информации, не выходя с погоста, совершил грабеж.

Во время общения с силовиками задержанный якобы сообщил о своем «Мерседесе», не поставленном на сигнализацию у ресторана на Комендантском проспекте. В ходе осмотра иномарки сотрудники полиции Приморского района нашли в кармашке водительской двери предмет, похожий на корпус гранаты РГД-1. Помимо этого, из салона автомобиля изъяли около 300 патронов для пистолета ТТ, около 50 винтовочных патронов, а также магазин для газового пистолета. Все изъятое отправлено на экспертизу.

Также в «Мерседесе» нашли удостоверения личности, оформленные на двух  граждан.

Проводится проверка.

 

 


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