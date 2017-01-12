Погиб один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове

Министерство здравоохранения Саратовской области подтвердило, что один пострадавший в результате взрыва в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова скончался, сообщил начальник пресс-службы ведомства Александр Колоколов.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел 11 января в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Пострадали 13 человек, из которых, по данным мэрии, к вечеру 11 января в больнице оставались шестеро, в том числе двое детей. Владелец квартиры, в которой произошел взрыв, находился в региональном центре комбустиологии с ожогами 90% тела. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этот пострадавший скончался.

«Да, вчера в 23.20 пострадавший, получивший очень серьезные ожоги, скончался. Специалисты нашего регионального центра комбустиологии предпринимали все необходимые усилия, чтобы стабилизировать состояние его здоровья… Однако человек получил очень серьезные травмы, которые впоследствии оказались несовместимыми с жизнью», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что саратовские врачи консультировались со специалистами из федеральных клиник Москвы. «Была проведена консультация с НИИ скорой помощи имени Склифосовского, была проведена телеконсультация с Институтом имени Вишневского, была подтверждена правильность тактики лечения (пострадавшего)", — отметил он.