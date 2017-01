Последний твит Обамы в качестве президента установил рекорд по числу лайков

Последняя запись президента США Барака Обамы в твиттере @POTUS установила рекорд по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», — написал Обама.

На этот момент запись ретвитнули более 700 тыс. пользователей, а 1,5 млн поставили лайк.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.