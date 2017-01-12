Последний твит Обамы в качестве президента установил рекорд по числу лайков
Последняя запись президента США Барака Обамы в твиттере @POTUS установила рекорд по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта.
«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», — написал Обама.
На этот момент запись ретвитнули более 700 тыс. пользователей, а 1,5 млн поставили лайк.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Источник: "Газета.ру"