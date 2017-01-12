Налетчики опустошили витрины ювелирного «585» в Петроградском районе

В Петербурге трое преступников в масках разбили витрины в ювелирном салоне сети «585» и, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, вынесли из магазина драгоценности почти на миллион рублей.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел под конец рабочего дня 11 января в салоне на улице Ленина, 61. Около семи вечера в магазин ворвались трое в масках и начали угрожать двум продавцам предметом, похожим на пистолет. Налетчики разбили витрины с украшениями и, быстро собрав драгоценности, выбежали из торговой точки. Сотрудницы ювелирной сети не успели нажать на тревожную кнопку.

Сумма похищенного – 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".