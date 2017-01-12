В Петербурге раскрыли кражу старинного шлема

В Петербурге задержан подозреваемый в краже старинного пожарного шлема из коммунальной квартиры на Суворовском проспекте. Похищенное имущество вернули владельцу.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел еще 6 января: вор унес каску из коммунальной квартиры дома №43 по Суворовскому проспекту. Получить экспертную оценку о ценности похищенного шлема удалось только к 11 числу. Пожарная каска 1893 года выпуска, принадлежащая 26-летнему петербуржцу, по мнению специалистов, имеет особую культурную ценность и стоит около 30 тысяч рублей.

По подозрению в хищении полиция задержала 39-летнего жителя Петербурга. Подозреваемый находится на подписке о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по 164 статье УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).