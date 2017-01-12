Во ВМедА спасают двух мужчин, попавших в реанимацию после резни на Большом Сампсониевском

Врачи Военно-Медицинской академии в Петербурге спасают двух мужчин, получивших ножевые ранения на Большом Сампсониевском проспекте. Полиция района устанавливает обстоятельства случившегося.

Как стало известно «Фонтанке», сразу двух пациентов привезли во ВМедА около половины второго ночи 12 января из квартиры дома по Большому Сампсоенивскому проспекту. По предварительной информации, у 30-летнего пострадавшего медики диагностировали колото-резаную рану живота, а у его 24-летнего товарища по несчастью — рану левого плеча. Состояние пациентов оценивается как тяжелое, их поместили в реанимацию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией Калининского района.