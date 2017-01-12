В Купчино младенец получил черепно-мозговую травму после падения из кроватки
Полиция Фрунзенского района Петербурга устанавливает обстоятельства получения младенцем черепно-мозговой травмы.
Как стало известно «Фонтанке», телефонограмма о госпитализированной девочке нескольких месяцев от роду поступила в полицию 11 января из больницы №19. Малышка получила дома, в квартире на Купчинской улице, черепно-мозговую травму. Родители заявили, что инцидент произошел около 23 часов 10 января. Девочка якобы выпала из кроватки с высоты одного метра.
Семья полная, на учете не состоит.
По факту инцидента проводится проверка.