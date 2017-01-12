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12.01.2017 08:13

ВЦИОМ: Россияне стали меньше беспокоиться по поводу безработицы

Россияне в конце 2016 г. стали меньше беспокоиться по поводу безработицы, пятая часть респондентов уверены, что в случае увольнения легко найдут аналогичное место работы, тем не менее 15% вообще не верят в возможность равноценного трудоустройства, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. На основе полученных данных социологи рассчитали индекс безработицы и индекс проблем с трудоустройством. Первый из них отражает актуальность проблемы безработицы, второй — демонстрирует субъективную оценку ситуации на рынке труда. Оба показателя измеряются в пунктах.

Значение индекса безработицы может колебаться в диапазоне от -100 до 100: чем выше, тем острее, по мнению россиян, проблема безработицы. Этот индекс в декабре снизился до -47 пунктов, следует из результатов исследования. В октябре прошлого года наблюдался небольшой всплеск (-42 пункта), но в ноябре-декабре этот показатель вернулся к значениям конца лета-начала осени, отмечают социологи. Максимальное значение этого индекса за 2016 год ВЦИОМ зафиксировал в марте (-35 пунктов).

«Актуальность вопроса потери работы в конце 2016 года была ниже, чем в начале года (-40 пунктов в январе). Еще более существенно отличие от декабрьского значения 2015 года (-28 пунктов). В ходе декабрьского опроса около четверти респондентов (23%) сообщили о том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев», — говорится в материалах исследования.

Значение индекса проблем с трудоустройством может варьироваться от 10 до 90 пунктов, чем он выше, тем более пессимистичны прогнозы респондентов по поводу перспектив трудоустройства в случае потери работы. Этот показатель в конце 2016 года оказался на отметке 47 пунктов, следует из результатов опроса. В течение года он был более стабилен, чем индекс безработицы, — колебался в узких пределах 46-50 пунктов, уточнили социологи. Значения ноября-декабря (47 пунктов) немного отличаются от показателей января 2016 и 2015 года (50 и 45 пунктов соответственно).

«Каждый пятый работник (20%) уверен, что в случае увольнения легко найдет аналогичное место, каждый третий (32%) предполагает, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Еще 29% ожидают, что в поисках новой работы им придется столкнуться с большими затруднениями, однако результат все же будет положительным, и только 15% не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения», — сообщают во ВЦИОМ.

Как объективные показатели безработицы, так и отражение этого явления общественным сознанием говорят о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян, отметил эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

«На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем, не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась. Таким образом, исторический опыт учит нас: успокаиваться и ослаблять внимание к вопросам занятости было бы недальновидно», — добавил эксперт, комментируя результаты опроса.

 

Источник: РИА Новости


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