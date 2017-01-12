Две квартиры тушили ночью в Петербурге

Две квартиры горели минувшей ночью в Петербурге, сообщает ГУ МЧС по городу.

Так, в 02.23 огнеборцев вызвали на Искровский проспект, 28.

"В однокомнатной квартире выгорела комната площадью 12 квадратных метров", – отметили в пресс-службе.

На тушение пожара ушло примерно 25 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

А в 04.24 в службу "01" поступила заявка с улицы Будапештской, 40, корпус 1. Там горела трехкомнатная квартира.

"В комнате площадью 20 кв.метров обгорела обстановка на площади 6 квадратных метров", – рассказали в ГУ.

Огонь ликвидировали в 04.48.

Сведения о пострадавших уточняются.