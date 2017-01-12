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Спорт
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12.01.2017 01:02

WADA: только международные федерации вправе отобрать у России какие-либо соревнования

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разъяснило свою позицию по поводу заявления института антидопинговых организаций (iNADO), в котором подписавшиеся страны призвали отстранить Россию от участия во всех международных стартах.

– ВАДА отметило предложения, выдвинутые вчера лидерами 19 Национальных антидопинговых организаций на специальном саммите в Дублине. ВАДА ценит поддержку агентства как глобального регулирующего органа со стороны NADO.

Что касается предложения NADO об "исключении российских спортивных организаций со всех международных соревнований – с единым для спортсменов принципом участия в качестве нейтральных атлетов до достижения существенного прогресса в реформировании", то решение по поводу соответствующих последствий лежит на международных спортивных федерациях, МОК и МПК и других структурах в соответствии с кодексом ВАДА. В дополнение ко второй части доклада Макларена ВАДА предоставило все доказательства в отношении спортсменов, которые, возможно, могли получить преимущества от манипуляций с процессом допинг-контроля. Как всегда ВАДА будет мониторить процесс и апеллировать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае необходимости.

Кроме того, следует отметить, что совет учредителей ВАДА одобрил различные степени применяемых санкций за несоответствие кодексу агентства. После утверждения эти принципы дадут антидопинговой системе возможность применять значимые и пропорциональные санкции в случае несоответствия национальных антидопинговых структур кодексу ВАДА.

Касаемо призыва NADO к "исключению со всех международных соревнований, также как и мораторию на право проведения новых турниров для России", кодекс (статья 20.3.11) вполне ясно отражает вопрос. Это находится в зоне ответственности международных федераций, которые "должны сделать все возможное, чтобы отдавать право проведения чемпионатов мира только тем странам, где правительство ратифицировало, приняло, утвердило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО и национальный олимпийский и паралимпийский комитеты, а также национальная антидопинговая организация соответствуют настоящему кодексу". Следовательно, новые крупные международные старты не должны отдаваться странам, не соответствующим кодексу. Однако кодекс ВАДА не дает предписаний, что уже отданные странам турниры (как, например, чемпионат мира по футболу) были перенесены из несоответствующих кодексу стран. Но это не мешает международным федерациям принимать решения сделать это, основываясь на своих собственных правилах, как это было с Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF), – говорится в заявлении ВАДА.

10 января Национальные антидопинговые организации NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.

После второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, представленной 9 декабря, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований: Челябинск — финала Кубка мира — 2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

Источник: Спорт-Экспресс


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