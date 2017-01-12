Дефект трубы на Сикейроса оставил без тепла 28 домов

В Выборгском районе Петербурга из-за дефекта трубы без отопления и горячего водоснабжения остались 28 домов.

На остывающие батареи и отсутствие горячей воды в домах в Выборгском районе «Фонтанке» 11 января пожаловались читатели. В пресс-службе ГУП «ТЭК» подтвердили, что в зону ограниченного теплоснабжения попали 28 домов. Технологическое нарушение на подземной трубе диаметром 500 мм на улице Сикейроса у дома №6/1 обнаружили в 10:40 утра. В компании сообщили, что на месте ведутся ремонтные работы, сейчас идет запитка трубы теплоносителем.

«Тепло и горячая вода вернутся в дома в ближайшее время», – пообещали в пресс-службе ГУП «ТЭК».