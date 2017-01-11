Еще
01:15 12.01.2017
Пришлите свою новость!
01:02
WADA: только международные федерации вправе отобрать у России какие-либо соревнования
00:40
30 мобильных "Тополей" и "Ярсов" вывели на учения
00:33
Фондовый рынок США закрылся ростом
00:22
Penthouse предложил ФСБ миллион долларов за интимное видео с Трампом
00:03
Дефект трубы на Сикейроса оставил без тепла 28 домов
11/01
В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви
11/01
Эрнест: В Белом доме США все пакуют чемоданы
11/01
В Тбилиси совершено покушение на зятя президента Грузии
11/01
Нефть резко растёт в цене
11/01
Американец Хани Рашид разработает новый тип жилья для моногородов России
11/01
В Вашингтоне горит «Уотергейт»
11/01
Администрация Обамы: Трамп скрывает финансовые связи с Россией
11/01
Минфин хочет поднять цену водки на 15 процентов
11/01
На Синопской, вслед за «Ладожской», заработала перехватывающая парковка
11/01
Мексиканский песо рухнул после выступления Трампа
11/01
У Лесотехнической академии пропадал свет
11/01
СМИ: В ФРГ нашли замену Меркель
11/01
Тиллерсон считает возможным признание США Крыма частью России
11/01
Москва примет первый этап Кубка мира по плаванию 2017 года
11/01
На Бухарестской разбилась редкая иранская машина
11/01
Тиллерсон: Действия США на Ближнем Востоке не достиги своей цели
11/01
"Квадрат.ру": Дефицит складских помещений в Петербурге за год увеличился
11/01
Два пешехода сбиты в Петербурге за час
11/01
Тиллерсон: США защитят балтийские страны от России
11/01
Три человека насмерть отравились стеклоочистителем в Петербурге
11/01
Пожар в доходном доме на Литейном потушили
11/01
Трамп: Перезагрузки не будет
11/01
Казаков отправили на фронт борьбы с нелегальной торговлей в Купчино
11/01
Одиннадцать петербуржцев попали за границу в Новый год через мобильные пункты приставов в Пулково
11/01
Трамп признал участие России в кибератаках на США
11/01
Трамп: Я стану величайшим создателем рабочих мест
11/01
Ливийская пресса сообщает о визите в Тобрук начальника российского Генштаба
11/01
Джордж Лукас собирается построить и открыть свой музей
11/01
Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль
11/01
Контрольно-счетная палата снова пытается засудить «Петербургский метрополитен»
11/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
11/01
Погранслужба Финляндии претензий к крымской серии "82" не имеет
11/01
На Литейном горит доходный дом 19-го века
11/01
S&P направило в Банк России документы для регистрации филиала в России
11/01
В Ленобласти от отравления угарным газом погибли двое мужчин
11/01
Только пять коллекторских агентств Петербурга заявились в официальный реестр
11/01
Станцию метро «Лесная» закроют на 11 месяцев
11/01
В сезон гриппа россияне не смогут купить противовирусный «Тамифлю» в порошке
11/01
Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова
11/01
Смольный выделил землю для строительства уже готовой церкви
11/01
Российские биатлонисты упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
11/01
В Красноярске четверо погибли после употребления анальгетика с алкоголем
11/01
Житель посёлка Вартемяги более 30 раз стрелял в сотрудников Ленэнерго
11/01
Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области
11/01
Врио губернатора Калининградской области предложил признать бобров вредными
11/01
На торги по рекламе в метро заявился один участник — монополист «Метроном»
11/01
Из-за тысячи нелегалов три петербургские фирмы стали фигурантами уголовных дел
11/01
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала 100 тысяч подписей
11/01
В Петербурге подсчитали незаконные рекламные конструкции
11/01
СМИ узнали об уходе заместителей главы «Почты России» со своих постов
11/01
Горожане не вынесли соседства с пунктом обогрева бездомных на Академика Лебедева
11/01
Эксперты заметили привыкание россиян к снижению стандартов потребления
11/01
В Ленобласть вновь возвращаются морозы
11/01
Трамп увидел в публикации доклада о компромате методы нацистской Германии
11/01
Эрмитаж готов потратить на экспозиции в 2017 году 30 миллионов
11/01
Россию из-за ГЛОНАССа покинут сразу пять моделей «Ауди»
11/01
Более 2000 россиян в 2016 году получили финский паспорт
11/01
В Церкви обещают развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе
11/01
Госдума поддержала в первом чтении ограничения для онлайн-кинотеатров
11/01
Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич покидает ПЕН-центр
11/01
Зачистка Сенной повысила ставки на Садовой
11/01
Дуров пояснил, что именно взломали в Telegram сотрудники ФСБ
11/01
На Исаакиевском соборе появился баннер "Не РПЦ"
11/01
Церковь рассчитывает на субсидии для содержания Исаакиевского собора
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
11.01.2017 23:58

В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви

Фракция ЛДПР в парламенте Петербурга поддержала передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. От этом говорится в заявлении, распространённом лидером регионального отделения Олегом Капитановым.

"Закон РФ должен выполняться. Исаакиевский собор, в первую очередь, должен служить православным людям, а веру никакими деньгами не измеришь",-говорится в заявлении.

"Исторически в Санкт-Петербурге храм закладывался как величайший собор Российской Империи и передача его церкви законна и обоснованна",-считают в ЛДПР.

Напомним, что 10 января Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Против этого высказались в партии "Яблоко", предложив музею и Церкви подписать письменное соглашение о совместном использовании здания храма. Также против выступили представители фракции "Партии Роста" и "Справедливой России".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
06.01.2017 12:52

Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03

Только в январе ипотека под 11,5%

Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32

«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви
На Синопской, вслед за «Ладожской», заработала перехватывающая парковка
Казаков отправили на фронт борьбы с нелегальной торговлей в Купчино
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
Станцию метро «Лесная» закроют на 11 месяцев
Смольный выделил землю для строительства уже готовой церкви
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала 100 тысяч подписей
В Петербурге подсчитали незаконные рекламные конструкции
Горожане не вынесли соседства с пунктом обогрева бездомных на Академика Лебедева
В Ленобласть вновь возвращаются морозы
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Николай Буров: Я выдохся
Частный автобусный парк поправит законы
Стадион дорос до 48
В 2017-м Петербург потеряет Исаакий
Дальнобойщики рассказали, что сделают с ЗСД в 2017 году
Александр Петросян: С крыш ушла романтика
Вендетта для ЗСД - за сына
Что случилось с архитектурой в 2016-м?
Как петербуржцы собираются на новый стадион
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

фото с сайта twitter.com

На Исаакиевском соборе появился баннер "Не РПЦ"

Стадион дорос до 48

ГУ МЧС по Саратовской области

СК начал проверку по факту взрыва газа в Саратове

Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Новости компаний
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.