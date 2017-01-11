В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви

Фракция ЛДПР в парламенте Петербурга поддержала передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. От этом говорится в заявлении, распространённом лидером регионального отделения Олегом Капитановым.

"Закон РФ должен выполняться. Исаакиевский собор, в первую очередь, должен служить православным людям, а веру никакими деньгами не измеришь",-говорится в заявлении.

"Исторически в Санкт-Петербурге храм закладывался как величайший собор Российской Империи и передача его церкви законна и обоснованна",-считают в ЛДПР.

Напомним, что 10 января Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Против этого высказались в партии "Яблоко", предложив музею и Церкви подписать письменное соглашение о совместном использовании здания храма. Также против выступили представители фракции "Партии Роста" и "Справедливой России".