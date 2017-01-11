Эрнест: В Белом доме США все пакуют чемоданы

Сотрудники Белого дома пакуют чемоданы в ожидании переезда в конце следующей недели, сказал журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест.

"Вещи уже начали паковать", — подтвердил Эрнест. По его словам, некоторые сотрудники намерены посвятить этому трехдневные выходные 14-16 января. В понедельник 16 января в США отмечают федеральный праздник — День рождения Мартина Лютера Кинга, и учреждения в этот день закрыты.

Эрнест добавил, что члены аппарата Белого дома уже начали увольняться с работы, в связи с чем очередь в кафетерии в обед сократилась.

Президент США Барак Обама уходит cо своего поста 20 января, в день инаугурации нового главы государства Дональда Трампа. К этому времени уйти в отставку должны не только Обама и его министры, но и несколько тысяч политических назначенцев и рядовых сотрудников аппарата Белого дома и министерств, напоминает РИА Новости. .