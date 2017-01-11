Нефть резко растёт в цене

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,70%, до $52,19 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись на 2,72%, до $55,10 за баррель, пишет "Газета.ру".

Напомним, что в 19.00 мск избранный президент США Дональд Трамп дал первое после выборов интервью американской прессе, в ходе которого обозначил цели внешней, внутренней и экономической политики страны. В ходе интервью Трампа мексиканский песо рухнул до исторического минимума.