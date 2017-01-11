В Вашингтоне горит «Уотергейт»

В здании отеля «Уотергейт» в Вашингтоне произошел пожар, передает ABC.

Сообщается, что возгорание произошло на 13 этаже. По данным представителей экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что задымление также было зафиксировано на других этажах отеля.

Отель «Уотергейт» был открыт после ремонта стоимостью $125 млн в мае 2016 года, сообщает "Газета.ру".

Напомним, отель «Уотергейт» известен скандалом с прослушкой, который завершился досрочной отставкой Ричарда Милхауза Никсона, 37-го президента США в 1974 году. Это первый и единственный президент США, ушедший в отставку до окончания срока.