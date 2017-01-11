Администрация Обамы: Трамп скрывает финансовые связи с Россией

Белый дом считает, что избранный президент США Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией.

"Многие вопросы, которые поднимались, касались потенциальных финансовых связей избранного президента, его семьи и бизнеса в России. Есть много свидетельств, которые те (Трамп и его семья) могут собрать, чтобы опровергнуть эти заявления и обвинения как безосновательные. Но они отказались это сделать. Эта секретность только сеет сомнения в общественном мнении", — сказал журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест.

"Вся имеющаяся информация, которая есть, не подтверждает их (Трампа и его семьи — ред.) аргумент, что заявления беспочвенны. Потому что я знаю, что по крайней мере одного члена семьи Трампа цитировали в недалеком прошлом, когда он говорил, что у его семьи и Trump Organization есть широкие финансовые связи с Россией", — заявил Эрнест.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о "компрометирующей информации" относительно Трампа в распоряжении России — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь", передает РИА Новости.