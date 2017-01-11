Минфин хочет поднять цену водки на 15 процентов

Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) водки на 15% — до 219 рублей за 0,5 литра с текущих 190 рублей, следует из проекта приказа министерства, который опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 7%, до 177 рублей за полулитровую бутылку с текущих 165 рублей, оптовую – на 4,6%, до 182 рублей (со 174 рублей).

Необходимость увеличения МРЦ объясняется ростом "ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию" и других составляющих цены – стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство водки, налогов.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, напоминает РИА Новости.