Мексиканский песо рухнул после выступления Трампа

Курс мексиканского песо обновил исторический минимум на фоне выступления избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

После начала пресс-конференции Трампа (19:00 мск) курс доллара к песо составил 22 песо за доллар. По состоянию на 21:54 мск курс доллара к песо вырос на 0,28% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 21,87 песо за доллар.

Сегодня в ходе пресс-конференции Дональд Трамп подтвердил свои планы построить стену на границе с Мексикой за ее счет.