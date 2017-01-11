У Лесотехнической академии пропадал свет

В Выборгском районе Петербурга вечером 11 января без света осталась Лесотехническая академия им. Кирова и часть прилегающих к ней жилых домов. Электроснабжение восстановили через 15 минут.

Как «Фонтанке» сообщили в ПАО «Ленэнерго», в Выборгском районе отключилась кабельная линия 6 кВ. Специалисты справились с кратковременным отключением за 15 минут. Сейчас потребители получают электроэнергию в полном объеме.

"Специалисты «Ленэнерго» в настоящее время осматривают трассу кабельной линии и выясняют точную причину отключения", – добавили в компании.